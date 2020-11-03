В Одесской области работники зоопарка вместе с учеными ландшафтного парка выпустили в дикую природу орлана-белохвоста.
Читайте такжеВ Украине готовят четвертое издание Красной книгиЛетом эту птицу изъяли у уличных фотографов, говорится в сюжете ТСН. Фотографы длительное время удерживали птицу в неволе для развлечения туристов и заработка. В зоопарк он попал обессиленный. Орлана откармливали и лечили. Птицу привезли на территорию "Тилигульского лимана" и выпустили. Тот отряхнулся, расправил крылья и улетел.
"Несколько месяцев мы занимались лечением и реабилитацией этого животного и он обрел способность уверенно летать, охотиться. Появились высокие шансы его успешной адаптации в дикой природе, и мы выпустили орлана в его среду", — сказал директор одесского зоопарка Игорь Беляков.
Новости по теме
- Одесские пограничники выпустили из браконьерских ловушек почти 800 краснокнижных крабов
- Ушастые совы, канюки и пустельги: в дикую природу выпустили 15 спасенных птиц (видео)
- В Азовском море пограничники спасли дельфина, который запутался в сетях (видео)
- В Одессе на пляже обнаружили истощенного лебедя, птицу доставили в зоопарк
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram