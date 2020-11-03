Несколько месяцев птицу выкармливали и лечили.

В Одесской области работники зоопарка вместе с учеными ландшафтного парка выпустили в дикую природу орлана-белохвоста.

Читайте такжеВ Украине готовят четвертое издание Красной книгиЛетом эту птицу изъяли у уличных фотографов, говорится в сюжете ТСН. Фотографы длительное время удерживали птицу в неволе для развлечения туристов и заработка. В зоопарк он попал обессиленный. Орлана откармливали и лечили. Птицу привезли на территорию "Тилигульского лимана" и выпустили. Тот отряхнулся, расправил крылья и улетел.

"Несколько месяцев мы занимались лечением и реабилитацией этого животного и он обрел способность уверенно летать, охотиться. Появились высокие шансы его успешной адаптации в дикой природе, и мы выпустили орлана в его среду", — сказал директор одесского зоопарка Игорь Беляков.

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Автор: УНИАН