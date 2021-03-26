Фазаны, которых вывезли в лес, сперва напугались, а потом один за другим взлетели / скриншот из видео
Лесоводы выпустили пол сотни фазанов в дикую природу на Волыни.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Птиц они специально вырастили в инкубаторе, чтобы увеличить их популяцию. И вот теперь, после того, как молодняк перезимовал в вольере, их выпускают на волю.
Делают это именно сейчас, весной, чтобы птицам было легче найти пищу. Фазаны, которых вывезли в лес, сперва напугались, а потом один за другим взлетели.
На Волыни в дикую природу выпустили пол сотни фазанов
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