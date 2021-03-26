Птиц лесоводы специально вырастили в инкубаторе, чтобы увеличить их популяцию.

Лесоводы выпустили пол сотни фазанов в дикую природу на Волыни.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Одессе волонтеры спасли краснокнижных сов от уличных фотографов (видео)

Птиц они специально вырастили в инкубаторе, чтобы увеличить их популяцию. И вот теперь, после того, как молодняк перезимовал в вольере, их выпускают на волю.

Делают это именно сейчас, весной, чтобы птицам было легче найти пищу. Фазаны, которых вывезли в лес, сперва напугались, а потом один за другим взлетели.

Главные новости Украины и мира на утро 26 марта

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко