Проверки будут касаться предприятий по всей Украине, которые работают в прибрежно-защитных полосах.

Государственная экологическая инспекция проведет внеплановые проверки предприятий по всей Украине, которые работают в прибрежно-защитных полосах водных объектов.

Об этом в заметке на Facebook сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Мальованый.

"В ближайшее время Госэкоинспекция должна начать проведение внеплановых проверок предприятий по всей Украине, которые осуществляют деятельность в прибрежно-защитных полосах водных объектов, а также крупнейших загрязнителей водных ресурсов", – написал Мальованый.

В ведомстве ожидают, что правоохранительные органы оперативно будут реагировать в случае предоставления информации о признаках уголовных нарушений, а также во время недопуска к таким предприятиям.

Читайте такжеЗеленский ввел в действие решение СНБО о состоянии водных ресурсов УкраиныТакже он отметил, что сейчас прокуратура рассматривает три уголовных производства по делам о сбросах загрязненных сточных вод из коммунальных и промышленных предприятий.

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Автор: Анна Нагорная