Искалеченное в оросительной системе животное окрепло и смогло выбраться на волю, сделав мощный подкоп под капитальной металлической клетью.

В Одесской области от экологов сбежала барсучиха, которая в сентябре покалечилась в старой оросительной системе и была помещена для выхаживания в искусственную нору.

Как сообщил УНИАН известный эколог, сотрудник национального природного парка «Тузловские лиманы» (Одесская обл.) Иван Русев, пропажу животного обнаружили на прошлой неделе.

«Она ушла по-английски – не прощаясь», - отметил эколог.

По его словам, в Одессе животному сделали очень сложную операцию на позвоночнике, и в начале ноября, после первичной реабилитации в ветеринарной клинике, перевезли в заповедник. В частности, для дальнейшей реабилитации на территории офиса нацпарка барсучиху поместили в искусственную огороженную нору.

«Она с удовольствием ее заселила, обосновавшись в уютном гнезде… Вполне естественным было то, как после клиники, где животное находилась больше месяца, оно по-настоящему ощутило землю», - рассказала Русев.

По его словам, самка барсука, которую назвали Иляна, живо реагировала на звуки в природной среде (крики птиц и пр.) и всячески пыталась вырваться на волю, что свойственно дикому зверю.

Как пояснил Русев, вернувшись в офис после проведения оперативной работы, экологи стали свидетелями того, как Иляна вырыла мощный подкоп под капитально установленную металлическую клетку.

«Это, естественно, было все ночью, и никто из специалистов и смотрителей, не видел этой спецоперации зверя. Уже днем наши сотрудники увидели, что у вольера серьезный подкоп и незначительный след – от вольера в сторону огородов и полей. Залезли внутрь и осмотрели нору, Иляны там не было», - сообщил Русев.

Сотрудники заповедника несколько дней искали барсучиху – тщательно осмотрели окрестности, но безрезультатно.

Как рассказал эколог, недалеко от офиса нацпарка начинаются дикие территории поймы реки Кагильник и склоны его террас, а также - другая заповедная зона - Дунайский биосферный заповедник.

«По пойме много всевозможных дамб дренажных каналов», - сказал Русев, предположив, что зверь мог забраться в одну из искусственных «нор» и заснуть под землей. Таким образом, барсук может проспать до весны.

По словам специалиста, за время реабилитации Иляна несколько окрепла, и ее состояние (в частности, вес, накопленный подкожный жир) позволяют ей пробыть в спячке до марта. При этом, не исключено, что она найдется, но сейчас разыскать ее невозможно, так как в силу отсутствия осадков (снега, дождя) на почве нет явных следов.

Русев выразил надежду, что барсучиха нашла себе уютное пристанище и адаптируется к новым условиям жизни.

В конце сентября в ветклинику Одессы привезли покалеченную барсучиху, которая застряла в старой оросительной системе, рядом с национальным природным парком «Тузловские лиманы». Люди освободили зверя, но, как оказалось, у него задняя часть туловища парализована, и он не может передвигаться.

5 ноября сотрудники заповедника приехали в Одессу, в ветеринарную клинику «Эквест», где барсучиха лечилась и проходила предварительную реабилитацию, и забрали ее в заповедник, где сделали искусственную огороженную нору возле офиса нацпарка. Животное готовили для выпуска на постоянное место жительства - в условиях дикой природы нацпарка. Предполагалось, что это произойдет ранней весной.

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Автор: Лариса Козовая