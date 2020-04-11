В Одесской области в заповеднике «Тузловские лиманы» из браконьерских сетей создали экоостров для птиц (фото)

Браконьерские сети пошли в основу острова, над ними – тростник, трава и солома.

В Одесской области на территории национального природного парка «Тузловские лиманы» создали из браконьерских сетей экологический остров для птиц под названием «Камбала глосса».

Как сообщил известный эколог, сотрудник заповедника Иван Русев, работники парка совместно с волонтерами из села Приморское Татарбунарского района построили экоостров на озере Малый Сасык на кордоне «Тузловская Амазония».

«В основу острова пошли браконьерские сети, над ними больше 200 снопов тростника, а сверху мягкая трава и солома. Площадь острова 100 кв. м. Он имеет форму камбалы глоссы – одной из наиболее обычных видов рыб Тузловских лиманов», - сообщил Русев.

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Строительство острова посвятили памяти недавно умершего жителя Приморского – охранника парка Анатолия Запорожана.

Русев выразил надежду, что на острове поселятся птицы, прилетевшие из Африки.

Справка УНИАН. «Тузловские лиманы» — национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом. Кордон Приморского отделения парка «Тузловская Амазония» является пунктом охраны и визит-центром одноименного туристического маршрута.

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