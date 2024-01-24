В 19-м веке этот вид был почти полностью уничтожен, особенно на юге Украины.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) сейчас "гостит" большая белая цапля, которую ранее едва не истребили люди.

По словамсотрудника нацпарка, доктора биологических наук Ивана Русева, недавно, на побережье Черного моря, на Тузловских лиманах, был сильный шторм и мороз. Вследствие, быстро промерзшие мелководья и подо льдом оказалось много мелких карасиков. Рядом с ними, на тонком льду, собралось более 120 птиц - большая белая цапля или чепура большая – вид-космополит, встречающийся повсюду (в тропическом и умеренном поясах), кроме Антарктиды и Австралии.

Как отмечает ученый, в Украине в небольших количествах эти птицы зимуют в плавнях Дуная, Днестра, НПП "Тузловские лиманы".

Видео дня

"Ночевали они сейчас на льду дальше от берега. И, как только светает, активно летят на охоту. Могут стоять возле мелких прорубей часами в ожидании жертвы - карасиков... Питается птица в незимовой период преимущественно рыбами, амфибиями, рептилиями, ракообразными, мелкими грызунами, моллюсками, иногда - птенцами и саранчой", - рассказывает Русев.

Чепура большая добывает пищу только в дневные часы на мелководье. При этом птицы держатся стаями, но каждый охотится самостоятельно, прогуливаясь или стоя неподвижно на одной ноге.

Он добавляет, что эта большая болотная птица с длинными ногами поселяется колониями у воды - озер, болота, морского побережья, но в Тузловских лиманах гнездовых колоний нет.

"Чепура большая в Украине - малочисленная гнездящаяся птица, распространение которой у нас очень ограничено. Уже более сотни лет численность этой птицы сильно уменьшается. Причиной этого является мелиорация, смена человеком мест гнездования птиц и мода на эгретки - красивые брачные перья, которыми украшали дамские шляпки", - говорит ученый.

По его словам, в 19-м веке этот вид был почти полностью уничтожен, особенно на юге Украины. Птицы спаслись только в самых труднодоступных местах, куда человеку добраться было невозможно. После запрета охоты на эту птицу в СССР, численность начала очень медленно восстанавливаться.

"Сейчас белому красавцу грозит потеря мест обитания из-за человека, который своей деятельностью уничтожает природные ветланды, загрязняет их тяжелыми металлами и пестицидами, от которых птицы погибают. Но сейчас еще и война разрушает их жилье и создает постоянные стрессовые ситуации", - отмечает Русев.

Птицы в "Тузловских лиманах" - детали

Напомним, недавно в национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) появилась очень редкая краснокнижная птица - кудрявый пеликан. Кудрявый пеликан в отличие от розового родственника может переносить температуры около 0°C. Его размах крыльев примерно 320 см.

Кудрявый пеликан охотится на рыбу поодиночке и небольшими группами. Состав питания зависит почти целиком от наличия пригодных для него видов рыб. размер такой добычи достигает 30 сантиметров. Птицы очень страдают от гула "шахедов" и мощного шума, которой их сопровождает.

Вас также могут заинтересовать новости: