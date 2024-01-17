Сейчас великаны охотятся на рыбу на водоемах заповедника.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) появилась очень редкая, краснокнижная птица - кудрявый пеликан.

По словам сотрудника нацпарка, доктора биологических наук Ивана Русева, сейчас на территории заповедника, вдоль побережья лиманов, можно увидеть, как после мощного зимнего шторма передвигаются невероятные стаи птиц.

"На акваториях Тузловских лиманов сейчас появились кудрявые пеликаны. Их численность на границе "Тузловская Амазония" сейчас невелика - несколько особей. Кудрявый пеликан в отличие от розового пеликана может переносить температуры около 0 °C. Его размах крыльев около 320 см", - рассказал Русев.

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Ученый подчеркивает, что эта птица - очень редкая, занесена в Красный список МСОП (статус – уязвимый), Европейский красный список, Красную книгу Украины (статус - исчезающий), охраняется бонской и Бернской конвенциями, Конвенцией CITIES и Соглашением AEWA.

"Кудрявый пеликан охотится как на рыбу поодиночке, так и небольшими группами. Состав питания зависит почти целиком от наличия пригодных для него видов рыб. на почти пресноводных водоемах нацпарка – малом Сасике, Джантшейском - пеликаны сейчас на некоторых прорубях потребляют плотву, красноперку, карася, карпа", - говорит Русев.

Размер рыб, которых ловят пеликаны, достигает 30 сантиметров. Питаться пеликаны могут на значительной акватории и за день, в зависимости от сезона, кочуют на расстояние до 50 километров.

"Пеликаны, как и многие другие птицы очень страдают от гула шахедов и мощного шума, который их сопровождает", - констатирует ученый.

Новости из "Тузловских лиманов"

Как сообщал УНИАН, уровень воды в акватории "Тузловских лиманов" в начале января 2024 года существенно поднялся, но 8 января наступил сильный зимний шторм.

Недавно в национальном природном парке "Тузловские лиманы", зимой, во время войны, шторм застал хрупких птиц - светлокрылых крачек. Два десятка птиц "застряли" на Тузловских лиманах из-за непогоды. Дальнейшая судьба птиц была не очень оптимистична, поскольку добывать пищу, преимущественно насекомых, сейчас практически невозможно. Крачкам остается только садиться на берег и искать мотыль, который может выбросить волны, но это возможно лишь, когда нет мороза.

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