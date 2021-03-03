Новини України: у львівському ведмежому притулку "Домажир" прокинулися клишоногі
В медвежьем приюте «Домажир» Львовской области проснулись почти все косолапые.
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«Медведи чувствуют себя хорошо, но после зимы еще не очень активны. Они лакомятся травой, овощами и фруктами, и удивляются снегу», – отмечают журналисты.
На данный момент в приюте открыт туристический сезон, его уже посетили первые гости.
Животные здесь проживают в условиях, максимально приближенных к естественным.
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