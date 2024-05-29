Длинноногие кулики прилетели в Украину из Африки.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) зафиксировали редкую птицу - длинноногого кулика.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

"Несмотря на войну через Национальный природный парк "Тузловские лиманы", через Азово-Черноморский миграционный коридор продолжается невероятная миграция птиц. Ежедневно появляются разные виды", - сообщил ученый.

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Он отметил, что среди пернатых "гостей" на лиманах заповедника увидели грациозных длинноногих куликов. Эти удивительные птицы прилетели в Украину из Африки.

По словам ученого, во время весеннего перелета длинноногие кулики держатся небольшими стаями и парами. Они селятся на берегах солоноватых озер со значительными площадями мелководья и голыми илистыми берегами. Замечено, что эти птицы "живут" или небольшими колониями по несколько пар, или отдельными парами. Питаются кулики преимущественно водяными насекомыми и их личинками, червями.

"Длинноногий кулик - редкая птица и охраняется Красной книгой Украины, Боннской и Бернской конвенциями, Соглашением AEWA и Директивой ЕС о защите диких птиц", - подчеркнул Русев.

Ученый обнародовал фото, на которых изящные кулики ходят по побережью водоема, вероятно, в поиске пищи. Их красные ноги невероятно тонкие и длинные в соотношении с размером тела.

В заповедник "Тузловские лиманы" прилетели "боевые" кулики

В мае стало известно, что в нацпарк "Тузловские лиманы" (Одесская область) из Африки прилетели турухтаны - выносливые "боевые" кулики, в честь которых назван один из астероидов.

Птицы остановились поживиться и отдохнуть в нацпарке. Затем они полетят в Тундру для размножения во время короткого северного лета.

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