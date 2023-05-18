Также cпециалисты объяснили, почему не могут назвать точное количество погибших млекопитающих.

Из-за военной агрессии Российской Федерации уже погибло более 50 тысяч дельфинов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил и. о. начальника Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа Владислав Хрущ. "Есть большая проблема с гибелью морских млекопитающих, именно дельфинов. Во-первых, это проблема установления количества пострадавших животных. Потому что опытным путем было установлено, что, в частности, из района острова Змеиный трупы млекопитающих относятся к побережью Болгарии. То есть, мы можем подсчитывать только тех животных, которых относит к украинскому побережью", - рассказал Хрущ.

В то же время он отметил, что, предварительно, из-за военной агрессии России погибло более 50 тыс. дельфинов. Чиновник добавил: cейчас разрабатываются отдельные методики по млекопитающим, морским биоресурсам, соответствующие факты (последствия войны) фиксируются инспекторами, сотрудниками близлежащих национальных парков и зоозащитниками-активистами.

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"Надеемся, что когда разработают методику исчисления, можно будет подсчитать материальный ущерб (в этом направлении – УНИАН), который нанесен среде", - добавил специалист.

Гибель дельфинов во время войны

Напомним, ранее ученые неоднократно заявляли, что в Черном море на территории нескольких стран из-за военной агрессии РФ погибло много дельфинов.

В частности, в Одесской области правоохранители расследуют факты массовой гибели млекопитающих. Вероятной причиной их гибели является использование российскими судами гидролокаторов на подводных и надводных лодках - мощные звуки негативно влияют на здоровье животных.

Также доктор биологических наук из Одесской области Иван Русев заявил, что в апреле вблизи временно оккупированного Крыма и РФ найдено большое количество погибших дельфинов. В частности, речь шла о городах Новороссийск, Сочи, Геленджик, Анапа.

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