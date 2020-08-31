Если не помешает шторм, судно уберут с пляжа «Дельфин» 3-5 сентября.

Аварийный танкер «Делфи», потерпевший крушение у берегов Одессы в ноябре 2019 года, планируют отбуксировать до конца текущей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания оперативного штаба заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Он отметил, что сроки эвакуации танкера могут быть подкорректированы из-за погодных условий, в частности, шторма.

«Но, если погодные условия позволят, 3-5 сентября мы сможем убрать это позорище (танкер – УНИАН) с пляжа», — заявил Труханов.

По его словам, на протяжении предыдущей недели успешно выполнен комплекс мероприятий, в частности, осуществлено выравнивание судна, проведены определенные ремонтные работы.

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Авария танкера Delfi: что случилось

В ноябре 2019 году в Черном море возле Одессы в районе пляжа «Дельфин» потерпел крушение танкер Delfi с тремя украинцами на борту. В отношении капитана было открыто уголовное производство.

В результате аварии было загрязнено побережье, истоки нефтепродуктов участились с наступлением лета. Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились. Последние попытки в конце июля завершились неудачей.

23 июля АМПУ объявила тендер на работы по эвакуации танкера, конечный срок подачи предложений - 28 августа, стоимость - почти 24 млн 682 тыс. грн.

26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской облгосадминистрации признала ситуацию с «Делфи» чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продлении работ. Чиновники несколько раз заявляли, что не исключают разрезания судна на месте аварии. Экологи и общественники утверждают, что это может обернуться для Одессы катастрофой.

10 августа был подписан трехсторонний договор между АМПУ, компаниями «Краншип» и «Бруклин-Киев», и начат ряд подготовительных работ. Работы по судоподъему выполняет «Краншип», а «Бруклин-Киев» - финансирует сделку.

26 августа «Делфи» поставили на ровный киль.

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Автор: Лариса Козовая