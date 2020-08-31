Танкер "Делфи" потерпел крушение в ноябре 2019 года / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания оперативного штаба заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Он отметил, что сроки эвакуации танкера могут быть подкорректированы из-за погодных условий, в частности, шторма.

«Но, если погодные условия позволят, 3-5 сентября мы сможем убрать это позорище (танкер – УНИАН) с пляжа», — заявил Труханов.

По его словам, на протяжении предыдущей недели успешно выполнен комплекс мероприятий, в частности, осуществлено выравнивание судна, проведены определенные ремонтные работы.

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Авария танкера Delfi: что случилось

  • В ноябре 2019 году в Черном море возле Одессы в районе пляжа «Дельфин» потерпел крушение танкер Delfi с тремя украинцами на борту. В отношении капитана было открыто уголовное производство.
  • В результате аварии было загрязнено побережье, истоки нефтепродуктов участились с наступлением лета. Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились. Последние попытки в конце июля завершились неудачей.
  • 23 июля АМПУ объявила тендер на работы по эвакуации танкера, конечный срок подачи предложений - 28 августа, стоимость - почти 24 млн 682 тыс. грн.
  • 26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской облгосадминистрации признала ситуацию с «Делфи» чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продлении работ. Чиновники несколько раз заявляли, что не исключают разрезания судна на месте аварии. Экологи и общественники утверждают, что это может обернуться для Одессы катастрофой.
  • 10 августа был подписан трехсторонний договор между АМПУ, компаниями «Краншип» и «Бруклин-Киев», и начат ряд подготовительных работ. Работы по судоподъему выполняет «Краншип», а «Бруклин-Киев» - финансирует сделку.
  • 26 августа «Делфи» поставили на ровный киль.

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Автор: Лариса Козовая