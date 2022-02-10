Чернобыльский радиационно-экологический биосферный Заповедник показал снимки с фотоловушки. "Поймать" удалось сразу нескольких животных: лису, зайца и оленя.
Фото из Чернобыля опубликовали на странице заповедника в Facebook.
Ученые показали результаты "фотоохоты" и рассказали, что "ловушку" установили возле села Новоселки. Животные проходили мимо камеры и даже не подозревали, что их снимают.
На фото попали лиса, заяц и олень. Жители Чернобыля порадовали пользователей сети. Некоторые даже шутят, что скоро на территории Заповедника можно будет увидеть не только этих животных, но и даже тигров.
Также пользователей интересует, попадают ли в фотоловушки медведи. В заповеднике рассказали, что иногда их удается "поймать" на фото, однако такие кадры очень редкие - "на вес золота".
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