Животные проходили возле фотоловушки и не догадывались, что их снимают.

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный Заповедник показал снимки с фотоловушки. "Поймать" удалось сразу нескольких животных: лису, зайца и оленя.

Фото из Чернобыля опубликовали на странице заповедника в Facebook.

Ученые показали результаты "фотоохоты" и рассказали, что "ловушку" установили возле села Новоселки. Животные проходили мимо камеры и даже не подозревали, что их снимают.

На фото попали лиса, заяц и олень. Жители Чернобыля порадовали пользователей сети. Некоторые даже шутят, что скоро на территории Заповедника можно будет увидеть не только этих животных, но и даже тигров.

Также пользователей интересует, попадают ли в фотоловушки медведи. В заповеднике рассказали, что иногда их удается "поймать" на фото, однако такие кадры очень редкие - "на вес золота".

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