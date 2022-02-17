Данные лягут в основу программы по улучшению состояния морской флоры и фауны.

Состояние Черного моря за последние 20-30 лет ухудшилось. Усилилось загрязнение мусором, пластиком, пестицидами, металлами и прочими загрязнителями.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Специалисты украинского научного центра экологии моря совместно с проектом EMBLAS проанализировали изменения в водоеме в течение последних 20-30 лет. Согласно исследованию в Черном море:

снизился уровень "цветения" сине-зеленых водорослей;

увеличился уровень загрязнения мусором и пластиком;

увеличилась сероводородная прослойка на 20 м;

популяция дельфинов - 253 тысяч млекопитающих;

увеличился уровень загрязнения металлами, пестицидами, фармацевтическими препаратами, промышленными загрязнителями, средствами бытовой химии;

увеличение нехарактерных для Черного моря средиземноморских рыб, которые могут навредить, речь идет о монровийской рыбе-хирурге, красной баракуде, роющему бычку и другим.

Полученные данные лягут в основу программы по улучшению состояния морской флоры и фауны.

Как ранее сообщал УНИАН, согласно исследованию Йоркского университета, в мире реки сильно загрязнены разными лекарствами и прочими продуктами фармацевтики, и это представляет собой угрозу и окружающей среде, и здоровью людей.

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