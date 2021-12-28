После шторма цвет воды в Черном море стал желтым.

В оккупированном Крыму Черное море окрасилось в желтый цвет.

По данным российского издания "Известия", такой необычный цвет вода приобрела в Евпатории.

Сообщается, что причиной этого явления стал шторм, во время которого вода подняла песок и он долго не оседает, окрашивая воду в различные оттенки жёлтого.

Напомним, ранее во Львовской области река окрасилась в кровавый цвет. Аномалию обнаружили в селе Подгайчики Золочевского района. Местные жители винят в случившемся расположенную неподалеку птицеферму.

Вас также могут заинтересовать новости: