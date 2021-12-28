Черное море в Крыму стало желтым / скриншот из видео
В оккупированном Крыму Черное море окрасилось в желтый цвет.
По данным российского издания "Известия", такой необычный цвет вода приобрела в Евпатории.
Сообщается, что причиной этого явления стал шторм, во время которого вода подняла песок и он долго не оседает, окрашивая воду в различные оттенки жёлтого.
Чёрное море у берегов Крыма окрасилось в жёлтый цвет
Напомним, ранее во Львовской области река окрасилась в кровавый цвет. Аномалию обнаружили в селе Подгайчики Золочевского района. Местные жители винят в случившемся расположенную неподалеку птицеферму.