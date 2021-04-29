На месте работают с металлоискателями.

Одесские водолазы проверяют морское дно вблизи пляжа "Дельфин", где после кораблекрушения танкер "Делфи" провел десять месяцев.

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И хотя дно чистили сразу после того, как "Делфи" оттащили от побережья, водолазы до сих пор достают из воды металлические находки.

Некоторые конструкции такие большие, что их приходится разрезать под водой, чтобы вытащить на берег.

Водолазы проверяют, чтобы на месте корабля не осталось ничего опасного для отдыхающих.

Авария танкера Delfi в море возле Одессы:

В ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы, в районе пляжа «Дельфин», потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту.

В результате аварии было загрязнено побережье, утечки нефтепродуктов участились с наступлением лета.

Судовладелец пообещал забрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились. Последние попытки в конце июля завершились неудачей.

26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской ОГА признала ситуацию с "Делфи" чрезвычайной.

10 августа был подписан трехсторонний договор между АМПУ, компаниями «Краншип» и «Бруклин-Киев» и осуществлен ряд подготовительных работ. Работы по поднятию судна выполняла «Краншип» (входит в группу компаний «Трансшип»), а «Бруклин-Киев» финансировала сделку. 26 августа «Делфи» поставили на ровный киль.

1 сентября Хозяйственный суд Одесской области арестовал судно по иску АМПУ.

Утром 10 сентября танкер отбуксировали в морской порт «Черноморск». Судно будет храниться в порту до завершения всех судебных формальностей.

Руководитель «Трансшип» Андрей Иванов заявил, что работы по отбуксировку танкера с побережья Одессы обошлись примерно в 500 тыс. долл.

По данным Госэкоинспекции, сумма ущерба от утечки загрязняющих веществ с танкера Delfi составляет 453 тыс. грн.

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Автор: Людмила Жерновская