Айсберг откололся от шельфового ледника Брант, где находится британская исследовательская станция Halley.

От Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1270 кв. км.

Читайте такжеУкраинские ученые показали невероятные фото АнтарктидыОб этом сообщила Антарктическая служба Великобритании. В частности, айсберг откололся от шельфового ледника Брант, где находится британская исследовательская станция Halley.

Больше 10 лет назад на леднике толщиной 150 м стали появляться крупные трещины. В январе одна из них начала активно расти. 26 февраля за несколько часов эта трещина расширилась на несколько сотен метров, в результате чего сформировался айсберг. По прогнозам ученых, он может удалиться от континента или сесть на мель и остаться рядом с ледником.

Опасности для станции произошедшее не представляет. В 2016 году ее перенесли в глубь континента, чтобы в случае откола айсберга ее не унесло вместе с ним. Группа из 12 сотрудников покинула станцию в середине февраля, когда наступила антарктическая зима, передает kommersant.

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Автор: УНИАН