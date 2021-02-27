От Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1270 кв. км.
Читайте такжеУкраинские ученые показали невероятные фото АнтарктидыОб этом сообщила Антарктическая служба Великобритании. В частности, айсберг откололся от шельфового ледника Брант, где находится британская исследовательская станция Halley.
Больше 10 лет назад на леднике толщиной 150 м стали появляться крупные трещины. В январе одна из них начала активно расти. 26 февраля за несколько часов эта трещина расширилась на несколько сотен метров, в результате чего сформировался айсберг. По прогнозам ученых, он может удалиться от континента или сесть на мель и остаться рядом с ледником.
Опасности для станции произошедшее не представляет. В 2016 году ее перенесли в глубь континента, чтобы в случае откола айсберга ее не унесло вместе с ним. Группа из 12 сотрудников покинула станцию в середине февраля, когда наступила антарктическая зима, передает kommersant.
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