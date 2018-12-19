Для запуска "зеленых" аукционов понадобится не меньше года – эксперты

По мнению експертов, аукционы на “зеленую” энергетику запустить раньше 2020 года невозможно.

Около года понадобится Кабмину и специалистам с Prozorro чтобы реализовать первые аукционы.

Сейчас в экспертной среде идет бурное обсуждение возможной даты запуска аукционов на рынке «зеленой» энергетики. Несмотря на то, что подавляющее большинство экспертов и представителей профильных организаций выступает за скорейшее принятие законопроекта № 8449-д, который позволит гарантировать дальнейшее стабильное развитие украинского рынка возобновляемой энергетики, некоторые специалисты выступают за введение аукционов уже в 2019 году. Однако, запустить аукционы раньше 2020 года — невозможно.

Как отмечают эксперты, даже если депутаты проголосуют за принятие законопроекта в первом чтении (которое должно состояться уже завтра, 20 декабря), самого голосования недостаточно для запуска аукционов уже в 2019 году. Лишь после голосования во втором чтении и принятия закона, Кабмин должен разработать подзаконные нормативные акты, которые позволят реализацию аукционов на рынке «зеленой» энергетики. По разным подсчетам это будет продолжаться от 3 до 6 месяцев.

«Рынок выступает за как можно более быстрый переход на тендерный механизм, однако быстрее, чем в 2020 году это уже технически реализовать невозможно. Дело в том, что проголосовать законопроект в зале парламента недостаточно. При положительном прогнозе законопроект пройдет второе чтение в феврале 2019 года. После этого, Кабмин должен разработать подзаконные акты. На это, по разным прогнозам, необходимо от 3 до 6 месяцев. А, если учесть выборы, то процесс может затянуться», — отмечает председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексей Оржель.

Следующим шагом будет разработка программного обеспечения, которое займет сколько же времени. Так, только на реализацию технической платформы на базе Prozorro.Sale для запуска аукционов необходимо не менее полугода.

«Так, в 2019 году планируется проведение первых тестовых демонстрационных аукционов для налаживания модели работы, а уже с 2020 года все аукционы будут проводиться на Prozorro», — отмечает председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Также эксперты отмечают, что из-за сложной ситуации в стране, в частности введения военного положения и начала предвыборной кампании, трудно прогнозировать, когда законопроект будет окончательно рассмотрен, поддержан парламентом и подписан Президентом. Кроме того, для инвесторов необходимо обеспечить переходный период между изменением систем стимулирования. Быстрый переход на новую систему только продемонстрирует инвесторам не прогнозируемость правил игры на рынке возобновляемой энергетики.

Как подчеркивают в Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, «Заявления, что мы должны ввести аукционы скорее правильные, однако, об этом необходимо было говорить еще год назад. На данном этапе это уже потерянная возможность».

Напомним, завтра на голосование в Верховной Раде должны вынести законопроект № 8449-д о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии. Законопроектом предусмотрено введение аукционов, которые будут гарантировать дальнейшее стабильное развитие украинского рынка возобновляемой энергетики.

Накануне, профильные ассоциации вместе с Госэнергоэффективности, ЕБА и Офисом Национального инвестиционного совета призвали депутатов принять законопроект 8449-д. По результатам пресс-конференции, было подписано письмо-обращение к Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой поддержать законопроект № 8449-д в этот четверг в первом чтении.