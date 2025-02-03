Исследование показало, что "безопасных" морепродуктов практически не существует.

Недавнее исследование показало, что в 99% (180 из 182) образцов морепродуктов, купленных в магазине или выловленных с рыболовного судна в Орегоне, содержится микропластик. Наибольшую опасность несут креветки.

Учёные также выяснили, что наиболее распространённым видом микропластика являются волокна из одежды или текстиля – они составили более 80% обнаруженных частиц, пишет The Guardian.

Эти результаты подчеркивают серьёзную проблему, связанную с широким использованием пластика, отметила исследователь микропластика из Университета штата Портленд и соавтор исследования Элис Гранек.

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"Пока пластик остаётся важной частью нашей повседневной жизни и широко используется, мы будем находить его и в нашей пище", – добавила она. Микропластик обнаружен в пробах воды по всему миру, а еда считается одним из основных путей его попадания в организм. Пр этом, загрязнение микропластиком может включать в себя до 16 000 химических соединений, многие из которых связаны с канцерогенными эффектами, нейротоксичностью, гормональными сбоями и нарушением развития.

Эти вещества могут проникать через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры, а у людей, в чьих тканях сердца обнаружен микропластик, вероятность сердечного приступа или инсульта в ближайшие несколько лет увеличивается в два раза.

Высокий уровень загрязнения у креветок и сельди, вероятно, объясняется тем, что они питаются планктоном у поверхности воды.

Но в то же время авторы исследования не рекомендуют избегать морепродуктов, так как микропластик широко распространён и в мясе, и в растительной пище, а изменение рациона вряд ли поможет снизить его потребление. Однако они отметили, что промывание морепродуктов перед употреблением может уменьшить количество микропластика.

Что еще известно из области экологии

Ранее УНИАН сообщал, что океаны нагреваются еще быстрее последние 40 лет. Темпы увеличились в 4 раза. Ведущий автор исследования из Университета Рединга, профессор Крис Мерчант заявил: "Если представить океаны как ванну с водой, то в 1980-х горячий кран был открыт очень слабо, нагревая воду всего на доли градуса за десятилетие. Но теперь горячий кран открыт намного сильнее, и нагрев значительно ускорился".

Кроме того, крупнейший в мире айсберг, отколовшийся от ледника, угрожает миллионам пингвинов и тюленей. Триллион-тонная глыба льда "A23a" откололась от ледника еще в прошлом месяце и начала дрейфовать на север.

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