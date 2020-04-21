Ситуация с загрязнением воздуха в Киеве стабилизировалась, а качество воздуха улучшилось - мэр

Виталий Кличко напомнил, что из-за пожаров Киев почти неделю находится в мировом антирейтинге городов с высокой загазованностью воздуха.

Ситуация с загрязнением воздуха в Киеве стабилизировалась, а качество воздуха улучшилось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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Ситуация с загрязнением воздуха в Киеве стабилизировалась, а качество воздуха улучшилось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"Из-за сухой весны и большого количества пожаров мы получили очень опасную ситуацию, которая меняется почти каждый час. Преимущественно из-за человеческой халатности и умышленных поджогов во многих районах Киева и области происходят пожары", - сказал он.

По словам Кличко, только в прошлом месяце в городе спасатели более 400 раз выезжали на тушение поджогов сухой травы.

"Отсюда же - и тление торфяников, и лесные пожары - такие как в Чернобыльской зоне и в Житомирской области. Кроме того, что мы теряем сотни гектаров лесов, все продукты горения попадают в воздух. Уже почти неделю Киев - в мировом антирейтинге городов с высокой загазованностью воздуха. Все это последствия пожаров. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась - благодаря усилиям наших пожарных, изменению направления ветра и выпавшим кратковременным дождям. Качество атмосферного воздуха в Киевской, Житомирской областях, а также в столице несколько улучшилось", - отметил Кличко.

Он напомнил, что в МВД создали специальную группу по противодействию поджогам, а Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесах.

Кличко также поблагодарил украинцев, которые информируют о поджогах и вызывают правоохранителей, и отметил, что благодаря этому полиции удалось задержать нескольких поджигателей.

Как сообщал УНИАН, в течение дня 16 апреля в воздухе в Киеве был сильный запах продуктов горения, наблюдались задымленность и смог.

По информации пресс-службы КГГА, в результате пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения, а также пылевой бури вечером 16 апреля в воздухе в Киеве были зафиксированы значительные концентрации вредных веществ, выделяемых в результате горения.

В ГСЧС 17 апреля заверили, что смог в Киеве химической и радиологической угрозы не представляет.

18 апреля утром и до обеда в столице снова наблюдалась сильная задымленность.

19 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уровень загрязнения воздуха в Киеве снизился из-за смены направления ветра.

20 апреля заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко заявил, что качество воздуха в Киеве, Житомирской и Киевской областях значительно улучшилась, концентрация остатков горения близка к предельно допустимым концентрациям.

Утром сегодня, 21 апреля, согласно данным сайта QIAir, качество воздуха в Киеве снова существенно ухудшилось.