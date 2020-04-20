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Воздух в Киеве очистился почти до нормы

14:06, 20 апреля 2020
Экология
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте IQAir.

Качество атмосферного воздуха в Киеве, Киевской и Житомирской областях улучшилась, концентрация пыли и остатков горения близка к норме.

По данным мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir, Киев оказался на 89 месте с индексом 22, что характеризуется как "хороший" уровень.

фото QIAir

Как сообщал УНИАН, с субботы украинская столица занимала 1 место по уровню загрязнения воздуха с индексом 255. Ситуация характеризовалась как "очень вредная для здоровья".

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