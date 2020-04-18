Полиция Киевщины задержала вероятных поджигателей сухостоя на берегу реки Ирпень (фото)

Решается вопрос об объявлении подозрения, за содеянное им грозит наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Полиция Киевской области задержала двух молодых людей по подозрению в поджоге сухостоя на берегу реки Ирпень.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, в сети интернет было распространено видео, где двое молодых людей на мотороллерах без номерных знаков подожгли камыш на берегу реки Ирпень.

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Информацию о поджоге внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции оперативно установили лиц, которые были зафиксированы на видео. Двух нарушителей доставили в отдел полиции, где с ними работают следователи. Это - 28 и 29-летние жители Ирпеня. Полицейские изъяли их транспортные средства – мотороллеры, на которых они передвигались.

"Решается вопрос об объявлении подозрения парням. За содеянное уголовное правонарушение им грозит штраф от 5,4 тыс. до 9 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла закон, которым усилила наказание за загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира.

В соответствии с законом, уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем наказываются штрафом от 91 тыс. 800 грн до 153 тыс. грн.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах влечет за собой наложение штрафа на граждан от 1 тыс. 500 до 4 тыс. 590 грн и на должностных лиц от 4 тыс. 590 грн до 15 тыс. 300 грн. Если это же привело к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади, то штраф составляет от 4 тыс. 500 грн до 15 тыс. 300 грн для граждан и от 10 тыс. 710 грн до 18 тыс. 360 грн для должностных лиц.