Запорожье окутал густой дым от пожаров в Чернобыле и на Житомирщине (фото)

В ГСЧС сообщили, что на территории Запорожской области ситуаций, которые бы могли привести к задымленности такого масштаба не зарегистрировано.

Утром 17 марта Запорожье и область накрыл густой дым от лесных пожаров на севере Киевской и Житомирской областей.

Местные жители в социальных сетях пишут, что вместе с дымом в городе чувствуется и неприятный запах.

"В воздухе ощутимо сильный едкий запах гари, на улицу лучше не выходить, а окна плотно закрыть. Ждем ветер, который может хоть немножко развеять дым", - пишет Алексей Толмачов в Facebook.

Ситуацию с дымом в городе прокомментировала замначальника Запорожского областного центра по гидрометеорологии Татьяна Сорокина, пишет 061.ua.

Читайте такжеСиноптики рассказали, когда в Киеве улучшится ситуация с загрязнением воздуха

"Это наш родной заводской дым. Сразу же исключаем все то, что в районе Киева творится и никакие воздушные массы из Чернобыля к нам не смещаются. Во-первых, это очень далеко и продукты горения так далеко не разносятся, во-вторых, у нас воздушные потоки не из этих районов - с запада. Это абсолютно наш производственный дым. Радиационный фон в норме - 14 мкР/час - Чернобыль мы исключаем", - говорит Татьяна Сорокина.

Но, судя по данным сервиса windy.com, дым от горящих лесов на севере страны ветром несет вдоль Днепра и он уже добрался до Запорожья.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области сообщили, что очагов задымления в городе не обнаружили.

"Информация о задымлении была предоставлена ​​в лабораторный центр для проведения замеров воздуха. В настоящее время на территории Запорожской области чрезвычайных ситуаций, которые бы могли привести к задымленности атмосферного воздуха такого масштаба не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Радиационный фон в Запорожье составляет 0,10 мкЗв / ч, что является в пределах нормы.

Как сообщал УНИАН, в течение дня 16 апреля на территории Киевской области зафиксированы случаи возгорания травяного настила и лесной подстилки. В тот же день возник пожар в Чернобыльской зоне, который, как сообщил сегодня, 17 апреля, мэр Киева Виталий Кличко, уже потушен.

Также лесные пожары наблюдаются в Житомирской области.