В пострадавших от пожаров регионах в ближайшее время дождей не будет - Укргидрометцентр

Дождей не будет в Украине в течение ближайших 10 дней.

Дожди в Украину придут нескоро / фото УНИАН

В течение ближайших 10 дней осадков в Украине не ожидается, но не будет также сильного ветра, который способствует быстрому распространению огня.

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Об этом рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает пресс-служба ГСЧС.

По его словам, 16 апреля в Украине отмечалось повышение скорости ветра до 17-22 м/с. Наибольшая скорость ветра была на территории Житомирской и Киевской областей. В частности на севере Киевской области.

"Направление ветра - северо-западное, а значит продукты горения, которые были в Зоне отчуждения, не могли попасть в Киев, а вчерашние неурядицы связаны с пылевой бурей и перемещением продуктов горения (что ощущаются также и сегодня утром) из Житомирской области", - говорится в сообщении.

Кульбида отметил, что в течение ближайших 10 дней осадки в Украине не ожидаются, за исключением крайнего запада Украины. При этом, в районах, где наблюдается горение травы, торфа и леса, усиление скорости ветра до значительных величин также не ожидается (максимальная скорость ветра, которая ожидается - 7-12 м/с).

Постоянно осуществляется радиационный мониторинг, где определяется возможность попадания радиоактивных элементов в атмосферу и их выпадения на поверхность земли. Среди этих элементов отмечено микроскопическое увеличение концентрации цезия-137, а уровень гамма-фона как в Зоне отчуждения, так и за ее пределами, практически не изменился.

В Укргидрометцентре призывают ограничить пребывание на улице, особенно утром.

Напомним, на выходных в Украине ожидается прохладная и сухая погода.