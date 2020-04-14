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Сотрудница "Энергоатома" сняла на видео масштабный пожар под ЧАЭС

10:26, 14 апреля 2020
Экология
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Пожар под Киевом почти добрался до ЧАЭС / Скриншот

Сотрудница пресс-службы «Энергоатома» Наталья Дегтяренко опубликовала в сети видео, снятое рядом с Чернобыльской АЭС. На нем можно видеть масштабный лесной пожар.

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«Ну вот - все под контролем ...», - написала она.

По ее словам, сейчас на Киевщине горит ряд населенных пунктов.

«Прямо сейчас горят Рассоха, Кривая гора, дальше будет Кошевка о которой вчера предупреждал спутник. А, что дальше - дальше будет Паришев, и мои Ладыжичи!», - предупредила она.

Напомним, с 4 апреля в Чернобыльской зоне бушует масштабный лесной пожар. Подозревают, что он возник из-за поджога. Накануне он добрался уже в пригород Припяти.

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