Сотрудница "Энергоатома" сняла на видео масштабный пожар под ЧАЭС

Сейчас на Киевщине горит целый ряд населенных пунктов.

Сотрудница пресс-службы «Энергоатома» Наталья Дегтяренко опубликовала в сети видео, снятое рядом с Чернобыльской АЭС. На нем можно видеть масштабный лесной пожар.

Читайте такжеВетер из охваченной огнем Чернобыльской зоны дует в сторону Киева (карта)

«Ну вот - все под контролем ...», - написала она.

По ее словам, сейчас на Киевщине горит ряд населенных пунктов.

«Прямо сейчас горят Рассоха, Кривая гора, дальше будет Кошевка о которой вчера предупреждал спутник. А, что дальше - дальше будет Паришев, и мои Ладыжичи!», - предупредила она.

Напомним, с 4 апреля в Чернобыльской зоне бушует масштабный лесной пожар. Подозревают, что он возник из-за поджога. Накануне он добрался уже в пригород Припяти.