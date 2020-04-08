Во Львовской области ликвидировали масштабный пожар на мусорной свалке (фото, видео)

Пожарные тушили пожар более суток.

Во Львовской области спасатели ликвидировали пожар на открытой территории полигона твердых бытовых отходов вблизи села Терновица Яворовского района.

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Как сообщает Главное управление ГСЧС во Львовской области, информация о пожаре в Службу спасения «101» поступила 7 апреля в 15:20.

«К месту происшествия выехали пожарные Яворовщины и города Львов. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений к месту вызова пожар приобрел значительные масштабы. Огонь охватил сухую траву на площади 100 тыс. кв. м и мусор на площади 18 тыс. кв. м», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в 17:27 пожар был полностью ликвидирован.

К ликвидации привлекались 72 человека личного состава и 12 единиц спецтехники.