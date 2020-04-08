Во Львовской области ликвидировали масштабный пожар на мусорной свалке (фото, видео)
Во Львовской области спасатели ликвидировали пожар на открытой территории полигона твердых бытовых отходов вблизи села Терновица Яворовского района.
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Как сообщает Главное управление ГСЧС во Львовской области, информация о пожаре в Службу спасения «101» поступила 7 апреля в 15:20.
«К месту происшествия выехали пожарные Яворовщины и города Львов. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений к месту вызова пожар приобрел значительные масштабы. Огонь охватил сухую траву на площади 100 тыс. кв. м и мусор на площади 18 тыс. кв. м», - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня в 17:27 пожар был полностью ликвидирован.
К ликвидации привлекались 72 человека личного состава и 12 единиц спецтехники.