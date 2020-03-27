Вероятны новые вырубки лесов: Бразилия сворачивает борьбу с экологическими преступлениями на фоне пандемии

Работников, контролировавших регион Амазонки от браконьеров, отправляют домой из-за вспышки коронавируса в стране.

Бразилия сокращает усилия по борьбе с экологическими преступлениями на фоне вспышки COVID-19, несмотря на опасения экспертов, что снижение уровня защиты может привести к резкому увеличению вырубки лесов.

Об этом Reuters сообщил официальный представитель агентства по охране окружающей среды Ibama.

Отмечается, что большинство сотрудников агентства – в возрасте от 60 лет и являются уязвимыми для COVID-19 из-за уже имеющихся серьезных заболеваний. Поэтому у агентства нет выбора, заявил собеседник.

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Ibama не обновляло штаб работников уже много лет в связи с сокращением государственного финансирования.

В то же время другие источники объяснили, что хоть и рядовые полевые агенты озабочены своим собственным здоровьем и риском заболеть опасной болезнью, но в целом такая политика может иметь серьезные экологические последствия.

Бразилия охвачена более 60% лесами Амазонки – самого большого в мире тропического леса, который поглощает огромное количество парниковых газов, вызывающих изменения климата.

Президент страны Жаир Болсонару защищает развитие региона Амазонки, утверждая, что это является лучшим способом вывести бразильцев из нищеты. Но вспышка вырубки лесов может сорвать южноамериканское соглашение о свободной торговле с ЕС и негативно повлиять на экспорт товаров.