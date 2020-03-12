Выбросы пыли в Мариуполе уменьшатся: на меткомбинате им. Ильича завершен проект системы очистки
На Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича (входит в "Группу Метинвест") завершено начатое в августе 2019 года строительство современного комплекса аспирационных систем для доменного производства.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, стоимость проекта – более $31 млн.
Отмечается, что благодаря новой системе существенно улучшится экологическая ситуация в Мариуполе: выбросы пыли уменьшатся в разы, ведь для удаления мелких частиц используется метод засасывания их с потоком воздуха в трубопровод системы аспирации.
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По словам руководителя проекта аспирационных установок доменных печей ММК им. Ильича Сергея Голуба, ключевое в этой установке – рукавные фильтры. «Эта установка будет соответствовать как украинским, так и европейским нормам», – заявил он.
Вскоре подобные установки будут установлены на всех доменных печах меткомбината, заявил гендиректор комбината Тарас Шевченко.
"Это первый этап. Согласно графику, в течение этого и следующего года подобные газоочистные установки будут установлены на всех наших доменных печах", - отметил Шевченко.
На комбинате реализуется масштабный экологический проект – реконструкция систем газоочистки всех агломерационных машин и зоны охлаждения на пяти из них.
Отмечается, что уже до конца апреля будут запущены газоочистные комплексы на большинстве агломерационных машин.