Выбросы пыли в Мариуполе уменьшатся: на меткомбинате им. Ильича завершен проект системы очистки

Вскоре подобные газоочистные установки будут установлены на всех доменных печах, заявил гендиректор меткомбината.

На Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича (входит в "Группу Метинвест") завершено начатое в августе 2019 года строительство современного комплекса аспирационных систем для доменного производства.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, стоимость проекта – более $31 млн.

Отмечается, что благодаря новой системе существенно улучшится экологическая ситуация в Мариуполе: выбросы пыли уменьшатся в разы, ведь для удаления мелких частиц используется метод засасывания их с потоком воздуха в трубопровод системы аспирации.

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По словам руководителя проекта аспирационных установок доменных печей ММК им. Ильича Сергея Голуба, ключевое в этой установке – рукавные фильтры. «Эта установка будет соответствовать как украинским, так и европейским нормам», – заявил он.

Вскоре подобные установки будут установлены на всех доменных печах меткомбината, заявил гендиректор комбината Тарас Шевченко.

"Это первый этап. Согласно графику, в течение этого и следующего года подобные газоочистные установки будут установлены на всех наших доменных печах", - отметил Шевченко.

На комбинате реализуется масштабный экологический проект – реконструкция систем газоочистки всех агломерационных машин и зоны охлаждения на пяти из них.

Отмечается, что уже до конца апреля будут запущены газоочистные комплексы на большинстве агломерационных машин.