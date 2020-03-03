Почти половина песчаных пляжей в мире может исчезнуть к концу века из-за глобального потепления

Ученые предполагают, что ситуация ухудшится во второй половине века, когда исчезнут 25,7% пляжей на планете.

К концу века почти половина песчаных пляжей в мире могут уйти под воду из-за глобального потепления.

Об этом идет речь в исследовании Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, пишет Громадське со ссылкой на The Guardian.

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Песчаная эрозия может повредить прибрежным поселениям, у которых не будет буферных зон для защиты их защиты от повышения уровня моря и влияния штормов.

По прогнозам ученых, через 30 лет эрозия уничтожит 36 тысяч километров пляжей, или 13,6% песчаных береговых линий. Ученые предполагают, что ситуация ухудшится во второй половине века, когда исчезнут 25,7% пляжей на планете.

По словам ученых, если люди продолжат выделять углерод такими темпами, как сейчас, то уровень моря повысится примерно на 80 сантиметров. Если это произойдет, 131 тысяча километров пляжей, или 13% свободной от льда береговой линии, попадет под воду.

В лучшем случае Великобритания утратит 1531 км или 27,7% своего песчаного побережья, в худшем — 2415 км или 43,7%.

По прогнозам, больше всего от эрозии потеряют Австралия — 14849 км песчаного побережья и Канада — 14 425 км песчаного побережья.