В Украине могут впервые ограничить использование воды из-за аномально теплых осени и зимы

На большинстве рек Украины наблюдается низкая водность и весеннего половодья на украинских реках не будет.

Государственное агентство водных ресурсов Украины может впервые ограничить права водопользователей в использовании воды из-за аномально теплых осени и зимы.

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«Впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав водопользователей в использовании воды. Для этого у Госводагентства есть все законодательные основания», - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

В ведомстве отмечают, что ст. 45 Водного кодекса говорит, что в случае наступления маловодья права водопользователей могут быть ограничены или изменены условия водопользования, в том числе сбросы воды через плотины ГЭС.

«Вместе с тем акцентируем внимание, что в случае принятия таких мер приоритетность будет предоставляться обеспечению питьевых и бытовых нужд украинцев. По информации Укргидрометцентра, сегодня на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность. Соответственно, в этом году на украинских реках весеннего половодья не будет», - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что маловодье может привести к пересыханию малых водотоков.

«Межведомственная комиссия по согласованию режимов работы днепровских и Днестровского водохранилища в контексте таких неблагоприятных условий и выраженного маловодья согласовала соответствующие режимы работы водохранилищ в марте 2020 года», - сообщили в Госводагентстве.

Как сообщал УНИАН, в феврале Государственное агентство водных ресурсов Украины заявило, что уже начало наполнение некоторых водохранилищ для подготовки к весеннему сезону в условиях маловодья нынешнего года.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель назвал возможную засуху из-за недостатка воды в реках серьезным вызовом для Украины, поскольку такой теплой и бесснежной зимы давно не было.

Он также отметил, что из-за нехватки воды в реках производство электроэнергии гидроэлектростанциями в текущем году может уменьшиться до 6 млрд кВт-ч с 8 млрд кВт-ч.