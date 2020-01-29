В Винницкой области спасатели освободили щенка, который оказался на "необитаемом" острове (фото)

Спасатели с помощью лодки и средств индивидуальной защиты добрались до островка и спасли обессиленное животное.

В Винницкой области на островке в реке Южный Буг спасатели спасли собаку, которая, как сообщили местные жители, вторые сутки не могла выбраться на берег.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«29 января спасателям поступило сообщение от местных жителей о том, что на островке г. Южный Буг в поселке Тывров вторые сутки находится пес, который не может самостоятельно добраться до берега», — говорится в сообщении.

Следовательно, как сообщается, специалисты Государственной пожарно-спасательной части №31 «с помощью лодки и средств индивидуальной защиты добрались до островка и спасли обессиленнуе животное».