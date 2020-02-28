В зоопарке Харькова ворона поздравили с днем рождения рыбой, овощами и фруктами (видео)
В харьковском зоопарке поздравили черного ворона Карлушу рыбой, овощами и фруктами.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеИз-за австралийских лесных пожаров полностью исчез один из видов животных (фото)
Любимцу посетителей исполнилось 15 лет. Это небольшой возраст для таких пернатых. Даже в неволе они живут до 17 лет.
Харьковский зверинец изрядно гордится Карлушою, ведь он умеет разговаривать. Правда, говорит отдельные фразы, например свое имя. Когда видит еду, кричит слово: «Давай».
Сюда Карлушу еще крошечным птенцом принесли горожане. Здесь его воспитали, и, подрастая, ворон начал повторять за работниками зоопарка некоторые фразы.
До 15-го дня рождения птице подарили пакет с любимым лакомством.
Как сообщал УНИАН, в Днепре пес Сильвер, которому живодер отрубил все лапы, после ветеринарной реабилитации начал ходить без протезов.