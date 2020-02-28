В зоопарке Харькова ворона поздравили с днем рождения рыбой, овощами и фруктами (видео)

Карлушу в зоопарк принесли еще крошечным птенцом неравнодушные горожане.

В харьковском зоопарке поздравили черного ворона Карлушу рыбой, овощами и фруктами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Любимцу посетителей исполнилось 15 лет. Это небольшой возраст для таких пернатых. Даже в неволе они живут до 17 лет.

Харьковский зверинец изрядно гордится Карлушою, ведь он умеет разговаривать. Правда, говорит отдельные фразы, например свое имя. Когда видит еду, кричит слово: «Давай».

Сюда Карлушу еще крошечным птенцом принесли горожане. Здесь его воспитали, и, подрастая, ворон начал повторять за работниками зоопарка некоторые фразы.

До 15-го дня рождения птице подарили пакет с любимым лакомством.

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