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Богатейший человек в мире направит $10 миллиардов на борьбу с изменением климата

02:49, 18 февраля 2020
Экология
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Джефф Безос / REUTERS

Он заявил об этом в понедельник, 17 февраля, в социальной сети Instagram, где также сообщил о создании экологического фонда под названием Bezos Earth Fund, передает DW.

Целью фонда станет финансирование "ученых, активистов, неправительственных организаций", а также поддержка "любых усилий, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить природу".

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"Мы можем спасти Землю", - подчеркнул глава Amazon, уточнив, что летом его фонд начнет выделение грантов.

Джефф Безос - богатейший человек в мире. Журнал Forbes оценивает его состояние почти в 130 миллиардов долларов.

До этого крупнейшей благотворительной инициативой Безоса был фонд по поддержке бездомных семей и развитию образовательных программ, который бизнесмен открыл в 2018 году. Он вложил в фонд два миллиарда долларов.

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