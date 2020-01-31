Владелец Amazon за 15 минут стал богаче на $13 миллиардов

Миллиардер остается лидером в рейтинге самых богатых людей планеты.

Теперь состояние самого богатого человека в мире оценивается в 129,5 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на Bloomberg.

"Глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос на росте акций компании на 13% в ходе торгов в четверг прибавил к своему состоянию 13,2 миллиарда долларов, теперь оно оценивается в 129,5 миллиарда долларов. Миллиардер остается лидером в рейтинге самых богатых людей планеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло после того, как компания выпустила квартальный отчет о прибыли. Согласно ему, доходы Amazon оказались выше прогнозов аналитиков. В частности, прибыль на акцию составила 6,47 доллара вместо 4,11 доллара. Выручка за квартал выросла на 21% в годовом исчислении, до 87,4 миллиарда долларов против прогнозных 86,1 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила 6,47 доллара против ожиданий в 3,96 доллара.

В пятерке богачей - основатель Microsoft Билл Гейтс, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и глава Facebook Марк Цукерберг.