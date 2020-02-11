Зубастые варвары: на Киевщине бобры крушат деревья в историческом парке (видео)

За небольшой промежуток времени бобры успели уничтожить около двух десятков деревьев.

В городе Кагарлык Киевской области люди жалуются на бобров, которые уничтожают деревья в историческом парке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеБилл Гейтс купил экологическую 112-метровую яхту за $644 миллионов

Бобры завелись в искусственном озере в парке Трощинского. Они уже успели уничтожить два десятка деревьев, среди которых – ивы и дубы. Лишь за несколько дней зубастики повалили дуб, который радовал глаз местным более полувека. Сейчас вокруг озера нет ни одного дерева, которое бы не было наклонено.

Ближе к людям поселилась аж целая семья бобров – 8 особей. Вероятнее всего, они перекочевали из соседней реки Росава. В озере, объясняет директор парка, очень чистая вода, и, видимо, бобрам это невероятно понравилось.

В администрации парка хватаются за голову, ведь бобров здесь видят впервые.

Работники парка решили объявить зубастикам мирное сопротивление – они обматывают деревья металлической сеткой. Зоологи считают этот метод эффективным, однако лучше все же отлавливать бобров и переселять их в более пригодные для этого места.

Как сообщал УНИАН, депутаты Киевского городского совета поддержали решение о предоставлении статуса ботанического памятника иве возле озера Тельбин в Днепровском районе.