В Минэнерго призвали Раду ускорить принятие законопроекта о запрете пластиковых пакетов

Министр обращает внимание на важность скорейшего принятия законопроекта, учитывая быстрые темпы загрязнения пластиком окружающей среды и увеличение территорий свалок.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель просит депутатов Верховной Рады ускорить принятие законопроекта о запрете пластиковых пакетов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель обратился к депутатам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта № 2051-1 «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины», который находится с 12 ноября в комитете на рассмотрении ко второму чтению», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в своем письме к депутатам Оржель обращает внимание на важность скорейшего принятия законопроекта, учитывая быстрые темпы загрязнения пластиком окружающей среды и увеличение территорий свалок.

«Ограничение обращения пластиковых пакетов является первой стадией иерархии обращения с отходами, поскольку будет предотвращать их образование. Поэтому законопроект предлагает устранение не последствий, а причины образования проблемы», - цитирует пресс-служба Оржеля.

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Как сообщал УНИАН, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, которым предлагается внедрить механизмы стимулирования развития производства биорастворимых пластиковых пакетов, а также ввести ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов.