Отец Греты Тунберг рассказал, как сопротивлялся активизму дочери и в конце концов сдался
Отец Греты Тунберг говорит, что он сначала не поддерживал климатический активизм дочери и называл это "плохой идеей". Впрочем он изменил свое мнение, когда он увидел, какой счастливой это ее сделало.
Об этом Сванте Тунберг рассказал в интервью программе BBC Radio 4 Today, пишет ТСН.
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Он отметил, что пропуская школу и устраивая пятничные сидячие забастовки возле шведского парламента, Грета боролась не только с изменением климата, но и с депрессией, которая мучила ее в течение четырех лет.
По его словам, она почти полностью перестала говорить и отказывалась есть.
"Она перестала ходить в школу. Она год провела в основном дома, не ела три месяца", - поделился 50-летний мужчина "ночным кошмаром для родителей".
Тунберг и его жена, оперная певица Малена Эрнман, бросили работу, чтобы ухаживать за Гретой – в то время она разговаривала только с ними, своей сестрой и одним из ее учителей в школе.
Поэтому, когда она выразила желание стать активисткой, оба родителя были категорически против и забеспокоились.
Как рассказал отец, во время забастовок состояние девушки начало улучшаться. Во время своей первой сидячей забастовки она заговорила, отвечая на вопросы журналистов, которые подошли к ней. На третий раз она ела вегетарианское блюдо, которое ей передали.
"Я не могу объяснить, что это означает для нее и для нас", - сказал Тунберг.
"Я вижу, что Грета очень счастлива от этого", - добавил он.
Во время большого интервью Тунберг отверг критику за то, что якобы он и его жена подтолкнули Грету стать активисткой.
"Мы не климатические активисты, и никогда ими не были", - сказал он, рассказав, как Грета называла их "лицемерами" за то, что они не воспринимают проблему климата всерьез, хоть и всегда защищали права людей.
"Грета сказала, права кого вы отстаиваете, если для вас вопрос климата не такой насущный?" - рассказал Тунберг.
Отец сказал, что в конце концов у него закончились аргументы против активизма и он начал поддерживать инициативы Греты. Его жена решила прекратить пользоваться самолетом, а сам Сванте Тунберг стал веганом. Но это было не из-за климатического кризиса, добавил он.
"Я не сделал это, чтобы спасти климат, я сделал это, чтобы спасти моего ребенка", - сказал он.
Грета Тунберг за какой-то год прошла путь от неизвестной никем девушки до одной из "икон" молодежного климатического активизма, от насмешек со стороны почтенных деятелей и мировых лидеров до "человека года" по версии авторитетного американского издания Time.