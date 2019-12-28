13 спасенных лебедей перезимуют в древнейшем парке Львова (фото)

Посетителей парка уже настойчиво предупредили не кормить птиц самостоятельно.

Городская власть Львова оставила 13 спасенных лебедей на зиму в Стрыйском парке.

Об этом пишет 032ua.

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Отмечается, что часть озера, где проведут зиму птицы, будет обогреваться, что не позволит воде замерзнуть. Работники парка заботятся о воспитанниках и будут их регулярно кормить.

В мэрии уже предупредили посетителей парка не кормить лебедей хлебом, потому что это может повредить их здоровью – в лебедей от хлеба начинается воспаление кишечника.

Кроме того, дикие птицы привыкают к легкой пище и отучаются добывать себе ресурсы.

Как сообщал УНИАН, в национальном природном парке «Тузловские лиманы» (Одесская обл.) на зимовку остановились около 80 краснокнижных лебедей, которые прилетели из тундры.