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13 спасенных лебедей перезимуют в древнейшем парке Львова (фото)

14:47, 28 декабря 2019
Экология
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Часть озера, где проведут зиму птицы, будет обогреваться / 032.ua

Об этом пишет 032ua.

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Отмечается, что часть озера, где проведут зиму птицы, будет обогреваться, что не позволит воде замерзнуть. Работники парка заботятся о воспитанниках и будут их регулярно кормить.

В мэрии уже предупредили посетителей парка не кормить лебедей хлебом, потому что это может повредить их здоровью – в лебедей от хлеба начинается воспаление кишечника.

Кроме того, дикие птицы привыкают к легкой пище и отучаются добывать себе ресурсы.

Как сообщал УНИАН, в национальном природном парке «Тузловские лиманы» (Одесская обл.) на зимовку остановились около 80 краснокнижных лебедей, которые прилетели из тундры.

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Теги: #Львов#лебедипогода во Львове