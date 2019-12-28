13 спасенных лебедей перезимуют в древнейшем парке Львова (фото)
14:47, 28 декабря 2019Экология
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Посетителей парка уже настойчиво предупредили не кормить птиц самостоятельно.
Часть озера, где проведут зиму птицы, будет обогреваться / 032.ua
Городская власть Львова оставила 13 спасенных лебедей на зиму в Стрыйском парке.
Об этом пишет 032ua.
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Отмечается, что часть озера, где проведут зиму птицы, будет обогреваться, что не позволит воде замерзнуть. Работники парка заботятся о воспитанниках и будут их регулярно кормить.
В мэрии уже предупредили посетителей парка не кормить лебедей хлебом, потому что это может повредить их здоровью – в лебедей от хлеба начинается воспаление кишечника.
Кроме того, дикие птицы привыкают к легкой пище и отучаются добывать себе ресурсы.
Как сообщал УНИАН, в национальном природном парке «Тузловские лиманы» (Одесская обл.) на зимовку остановились около 80 краснокнижных лебедей, которые прилетели из тундры.
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