На зимовку в заповедник "Тузловские лиманы" из тундры прилетели около 80 краснокнижных лебедей (видео)

В нацпарке до весны обосновались порядка сорока пар особей.

В национальном природном парке «Тузловские лиманы» (Одесская обл.) на зимовку остановились около 80 краснокнижных лебедей, прилетевших из тундры.

Об этом в Facebook сообщил известный эколог, сотрудник заповедника Иван Русев.

Он отмечает, что малый лебедь (тундровый лебедь) – очень редкостный для Украины вид птиц и занесен в Красную книгу.

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«Этот характерный для тундры Евразии лебедь гнездится в ней с севера Фенноскандии до дельты Колымы, а также на западных островах Ледовитого океана», - сообщил Русев.

По его словам, сейчас в НПП «Тузловские лиманы» зимует около 80 таких птиц – порядка 40 пар.

Из Одесской области эти птицы улетят в тундру в начале марта.

«Гнездовой биотоп малого лебедя – заболоченные и травянистые низины тундры, перемещающиеся с многочисленными открытыми, различных размеров озерами. Речные долины, богатые старицами и протоками», - рассказал эколог, добавив, что на гнездование лебеди прилетают уже сформированными парами.

В заповеднике, кроме тундрового лебедя, живет еще лебедь кликун (только на зимовке, как и тундровый) и лебедь-шипун (самый обычный вид, живет в нацпарке круглый год).