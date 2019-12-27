Редкий черный носорог родился в зоопарке США (фоторепортаж, видео)

Черный носорог занесен в Красную книгу.

Зоопарк в американском Мичигане пополнился новым обитателем - в канун Рождества там появился на свет детеныш редкого черного носорога.

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Снимки редкого животного опубликовало агентство Reuters. По словам сотрудников зоопарка, мама новорожденного - 12-летняя самка носорога Доппси - и сам малыш чувствуют себя хорошо. Кличку новорожденному пока не придумали.

В зоопарке также отметили, что это первая беременность для Доппси, поэтому персонал будет продолжать пристально следить за ней и ее детенышем еще несколько недель.

Черный носорог занесен в Красную книгу, поскольку этот вид находится под угрозой исчезновения. На сегодня популяция черного носорога в мире составляет около 5,5 тыс.

Напомним, в октябре на юге Китая показали маленького черного носорога.