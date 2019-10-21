Маленького черного носорога показали в китайском зооцентре (видео)

Будет расти он еще минимум 5 лет.

На юге Китая показали маленького черного носорога.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Он родился в зооцентре в начале октября и весил чуть более 30 килограммов. Сейчас же потяжелел почти на 20 килограммов, и продолжает расти.

Ухаживает за малышом мама, от которой ребенок не отходит ни на шаг.

Будет расти он еще минимум 5 лет. А живут черные носороги в неволе до 45 лет. Эти звери находятся под угрозой вымирания. За последние пол века их количество сильно сократилось из-за браконьерства и уменьшения количества мест пригодных для жизни носорогов.