Новые неизлечимые болезни могут появиться из-за глобального потепления

Повышение глобальных температур могло уже помочь виду грибка стать опасным и устойчивым к лекарствам возбудителем страшных болезней.

Изменение климата могло стать причиной появления нового вида потенциально смертельного и устойчивого к лекарствам грибка под названием Candida auris. Об этом предостерегают ученые, которые предвещают появление в мире новых болезней, не известных человечеству сегодня.

Обнаруженный впервые в Японии в 2009 году Candida auris вызывает заражение крови, ран и ушных каналов, которые могут привести к смерти. В 2012-2015 годах вид обнаружили на трех континентах: в Африке, Южной Америке и на Индийском субконтиненте, — пишет Newsweek. Он может распространяться в медицинских учреждениях, от человека к человеку или через контакт с зараженным оборудованием. В Центре контроля и профилактики болезней предостерегают, что пациенты больниц и домов для людей пожилого возраста особенно под угрозой.

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Страх перед грибком рос на протяжении нескольких лет. В 2017 году председатель Отделения грибковых заболеваний Центра контроля и профилактики болезней подчеркнул, что поведение Candida auris «непредсказуемо и вызывает беспокойство, возбуждая болезни в странах по всему миру включая США».

По состоянию на 12 июля в США было выявлено 716 случаев заражения. Вид особо опасен учитывая то, что он устойчив к ряду противогрибковых препаратов. Кроме того, его очень трудно обнаружить с помощью обычного лабораторного оборудования.

Доктор Автуро Касадевалл, который возглавляет кафедру молекулярной микробиологии и иммунологии в Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, выступил соавтором последнего исследования грибка. По его словам, обычно виду трудно выжить в теле млекопитающих из-за температуры. Но его команда убеждена, что Candida auris начал заражать людей относительно недавно, потому что он приспособился к более высоким температурам благодаря глобальному потеплению. Поэтому теперь грибок способен жить в человеческом теле.

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«Наиболее мистическим аспектом преобразования Candida auris в патоген для людей в том, что он появился сразу на трех разных континентах примерно в одно и то же время. Это указывает на общий фактор в географически отдаленных друг от друга местах. И учитывая то, что изменение климата происходит по всему миру, мы решили сосредоточиться на этой переменной», - пояснил ученый.

По словам Касадевалла, если грибок действительно стал настолько опасным для человеческого здоровья из-за глобального потепления, тогда миру нужно готовиться к страшному будущему. Потому что человечество в таком случае ждет целый всплеск новых и неизвестных сейчас болезней.