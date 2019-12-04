Нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю - ООН

Генеральный секретарь WMO Петтери Таалас заявил, что мир не достиг целей в борьбе с глобальным потеплением, определенных в Парижском климатическом соглашении 2015 года.

Нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю.

Об этом генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации ООН (WMO) Петтери Таалас заявил сегодня во время Климатической конференции ООН в Мадриде, сообщает Deutsche Welle.

"Мы не на пути к достижению целей Парижского соглашения. Если мы сейчас не примем срочных мер по климату, то будем двигаться к повышению температуры больше, чем на три градуса к концу века", - сказал Таалас.

По данным WMО, по состоянию на конец октября средняя мировая температура была на 1,1 градуса по Цельсию выше, чем в конце доиндустриальной эпохи - в конце XVIII века. Поэтому 2019 год станет вторым или третьим горячим годом за все время наблюдений.

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Организация также подтвердила, что в прошлом году концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня и продолжает расти в этом году. Среди прочего, это вредит Мировому океану, поскольку он поглощает тепло и углекислый газ. По данным WMO, температура воды в океане также достигла рекордных показателей.

"Морская вода на 26% кислее, чем в начале индустриальной эпохи", - сообщили в организации, добавив, что это негативно влияет на морские экосистемы.

На Климатической конференции в Мадриде планируется обсудить выполнение условий Парижского соглашения по защите климата, подписанного в 2015 году. Тогда 190 стран мира обязались принимать меры, чтобы не допустить глобального потепления. Основная цель, обозначенная в Парижской соглашении, - сократить выбросы СО2 в атмосферу. Именно они являются причиной глобальных климатических изменений.

Как сообщал УНИАН, 27 августа на саммите G7 генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию". Он призвал лидеров "Большой семерки" спасти планету.

Гутерриш подчеркнул, что человечество должно удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса по Цельсию до конца века, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа до 2050 года, на 45% сократить выбросы парниковых газов к 2030 году.