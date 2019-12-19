В Киеве до Нового года будет работать почти сто законных елочных ярмарок

В каждом районе Киева со 2 января откроют 15 пунктов приема новогодних елок.

В Киеве до 31 декабря будут функционировать 97 законно размещенных сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, адреса этих ярмарок в районах столицы можно узнать на странице коммунального предприятия «Киевский магазин» в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, в Гослесагентстве планируют в этом году реализовать более 500 тыс. новогодних елок.

Также в каждом районе Киева со 2 января откроют 15 пунктов приема новогодних елок.