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В Киеве до Нового года будет работать почти сто законных елочных ярмарок

16:49, 19 декабря 2019
Экология
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В Гослесагентстве этом году планируют реализовать более 500 тыс. новогодних елок / фото УНИАН

В Киеве до 31 декабря будут функционировать 97 законно размещенных сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, адреса этих ярмарок в районах столицы можно узнать на странице коммунального предприятия «Киевский магазин» в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, в Гослесагентстве планируют в этом году реализовать более 500 тыс. новогодних елок.

Также в каждом районе Киева со 2 января откроют 15 пунктов приема новогодних елок.

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Теги: #Киев#Новый год#новогодние елкипогода в Киеве