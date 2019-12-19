Забавлялись, как дети: в Китае сняли на видео игры взрослых панд-близнецов в дикой природе (видео)
13:39, 19 декабря 2019Экология
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Видеозаписи сделали в провинции Сычуань в одном из заповедников.
В дикой природе засняли взрослых панд-близнецов.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Видеозаписи сделали в провинции Сычуань в одном из заповедников. Зоологи говорят - двое медведей, играющих друг с другом, имеют одинаковый возраст и размеры, и ведут себя по-детски - из-за этого ученые решили, что панды - близнецы. В дикой природе такое случается редко.
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