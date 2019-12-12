Четвероногий дезертир: из кинологического центра в Львове сбежал служебный пес (фото)
12:57, 12 декабря 2019Экология
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Во Львове разыскивают служебную собаку.
Из кинологического центра в Львове совершил побег служебный пес / фото УНИАН
В Львове разыскивается служебная собака, которая сбежала из Кинологического центра, что на ул. Широкой, 1 (район Левандовка-Шевченко). Темно-бурой окраски, кличка Дельта.
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Об этом сообщил на своей странице в ФБ депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
«Если кто-то видел, просим сообщить по номеру 380981306320», – отмечается в сообщении.
О дате и обстоятельствах побега служебной собаки пока не сообщается.
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