В Киеве планируют очистить легендарную реку Лыбидь

Отмечается, что планируется расчистить всю реку, которая протекает в Соломенском, Голосеевском и Печерском районах Киева.

Киевская городская рада приняла решение выделить 1,5 миллиона гривень для очистки реки Лыбидь от мусора и ила.

Об этом сообщает Vgorode.

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Отмечается, что планируется расчистить всю реку, которая протекает в Соломенском, Голосеевском и Печерском районах Киева. Кроме того, 9,5 миллиона гривень необходимо на расчистку озера, которое является притоком Лыбеди, в парке Отрадный.

Расчисткой будет заниматься столичное управление экологии и природных ресурсов. Самая главная цель — провести очистку закрытой части коллектора, которая находится в районе метро Лыбидская, утверждают в ведомстве.