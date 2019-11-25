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В Киеве планируют очистить легендарную реку Лыбидь

14:43, 25 ноября 2019
Экология
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В Киеве планируют провести очистку легендарной реки Лыбидь / фото mapio.net

Об этом сообщает Vgorode.

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Отмечается, что планируется расчистить всю реку, которая протекает в Соломенском, Голосеевском и Печерском районах Киева. Кроме того, 9,5 миллиона гривень необходимо на расчистку озера, которое является притоком Лыбеди, в парке Отрадный.

Расчисткой будет заниматься столичное управление экологии и природных ресурсов. Самая главная цель — провести очистку закрытой части коллектора, которая находится в районе метро Лыбидская, утверждают в ведомстве.

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Теги: #Киев#рекапогода в Киеве