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Кабмин объявил новый конкурс на должность главы Госагентства по управлению зоной отчуждения

17:16, 20 ноября 2019
Экология
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Кабмин уволил предыдущего руководителя с должности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения / фото УНИАН

Кабинет министров Украины объявил повторный конкурс на должность главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Руководитель еще не выбран. Конкурс переобъявлен. Потому что ни один из кандидатов, который прошел отбор, не удовлетворил нас как человек, который может возглавить ведомство", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 13 октября Кабинет министров уволил Виталия Петрука с должности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения и объявил конкурс на занятие указанной должности. Временное исполнение обязанностей главы агентства возложено на заместителя Владимира Фещенко.

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Теги: #Кабмин#зона отчуждения ЧАЭС