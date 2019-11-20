Кабмин объявил новый конкурс на должность главы Госагентства по управлению зоной отчуждения

По словам премьера, ни один из кандидатов не подошел на эту должность.

Кабинет министров Украины объявил повторный конкурс на должность главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Руководитель еще не выбран. Конкурс переобъявлен. Потому что ни один из кандидатов, который прошел отбор, не удовлетворил нас как человек, который может возглавить ведомство", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 13 октября Кабинет министров уволил Виталия Петрука с должности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения и объявил конкурс на занятие указанной должности. Временное исполнение обязанностей главы агентства возложено на заместителя Владимира Фещенко.