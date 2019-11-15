В зоопарке Австралии в семье коал родился малыш (видео)
13:34, 15 ноября 2019Экология
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Это первое пополнение в зверинце за последние 8 лет.
В семье коал родился малыш в австралийском зоопарке
Пушистое пополнение: в австралийском зоопарке в семье коал в Мельбурне родился малыш.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Пять месяцев детеныш провело в сумке мамы, а теперь заинтересовались окружающим миром, постоянно оглядывается вокруг и радует сотрудников и посетителей зверинца своей любопытной мордочкой.
Пушистик еще не имеет имени, так как пока неизвестно, мальчик это или девочка.
Мама и малыш активные и здоровые, говорят смотрители и радуются, ведь это первое пополнение в зверинце за 8 лет.
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