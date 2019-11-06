Украинец пытался провезти через границу холодильник с тринадцатью питонами (видео)

Мужчина объяснил таможенникам, что перевозил холодильник, а про змей ничего не знал.

13 питонов едва не погибли в автомобиле, который возвращался из Польши в Украину.

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Как говорится в сюжете ТСН, на пункте пропуска "Краковец-Корчова" таможенники обнаружили в микроавтобусе холодильник, а внутри 13 змей.

Питоны лежали в картонной коробке, замотанные в мешках. Большинство из них были едва живы, потому что замерзли.

Для пресмыкающихся комфортная температура +20, а в багажнике автомобиля в разы холоднее. У двух змей были трещины на коже. По словам зоолога, у пресмыкающихся пневмония, специалисты решают, как их лечить.

Владелец автобуса, 27-летний житель Черновицкой области, пояснил таможенникам, что о змеях ничего не знал, а холодильник перевозил по просьбе знакомого.

На водителя составили протокол о нарушении таможенных правил. Дело передали в суд, а питонов - в зоопарк.

В июне сообщалось, что в Киеве из квартиры сбежал шестиметровый удав.