В Киеве из квартиры сбежал шестиметровый удав
На Новобеличах ищут удава, сбежавшего из квартиры. Об этом написала хозяйка экзотического питомца Ольга Дорошенко.
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Дом владелицы находится на улице Подлесной, 5. Местных жителей просят помочь в поимке беглеца и в случае чего - сразу же сообщить его хозяйке. За это она обещает вознаграждение.
Длина пресмыкающегося - около шести метров. Если вы его заметите, позвоните по телефону: 098-704-51-19.
Кстати, "одомашненные" змеи из киевских квартир сбегают довольно часто. Обычно этих беглецов быстро находят, пишет издание Vgorode.
К примеру, на Академгородке из квартиры сбежал питон. Змею держали киевляне, но в какой-то момент пресмыкающееся уползло в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что пресмыкающееся далеко не уползло, а залезло в посудомоечную машину и там решил отдохнуть.