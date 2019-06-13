В Киеве из квартиры сбежал шестиметровый удав

Местных жителей просят помочь в поимке беглеца и в случае чего - сразу же сообщить его хозяйке.

На Новобеличах ищут удава, сбежавшего из квартиры. Об этом написала хозяйка экзотического питомца Ольга Дорошенко.

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Дом владелицы находится на улице Подлесной, 5. Местных жителей просят помочь в поимке беглеца и в случае чего - сразу же сообщить его хозяйке. За это она обещает вознаграждение.

Длина пресмыкающегося - около шести метров. Если вы его заметите, позвоните по телефону: 098-704-51-19.

Кстати, "одомашненные" змеи из киевских квартир сбегают довольно часто. Обычно этих беглецов быстро находят, пишет издание Vgorode.

К примеру, на Академгородке из квартиры сбежал питон. Змею держали киевляне, но в какой-то момент пресмыкающееся уползло в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что пресмыкающееся далеко не уползло, а залезло в посудомоечную машину и там решил отдохнуть.